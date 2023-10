In Jerichow gibt es seit diesem Jahr ein Angebot für alle, die Literatur mögen. Bei der jüngsten Veranstaltung stand der Schriftsteller Theodor Storm im Mittelpunkt.

Entführt in die Welt des Theodor Storm

Literaturtreff in Jerichow

Foto: Yvette Below

Jerichow - Theodor Storm scheint nicht nur ein Lieblingsautor von Ulrich Kriehn aus Jerichow zu sein.

Die Ankündigung, dass es während seiner zweiten Lesung in der Klosterstadt um genau Storm und dessen Werke gehen würde, hatte viele Männer und Frauen in das Bürgerhaus von Jerichow gelockt.

Der Literaturtreff war gut besucht. Unter der Regie des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow fanden sich hier zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Interessenten aus der Stadt und der Region zusammen.

Nach dem erfolgreichen ersten Literaturtreff, der Theodor Fontane gewidmet war, nahm Ulrich Kriehn sein Publikum dieses Mal mit auf eine literarische Reise durch die Werke Theodor Storms.

Zum Auftakt der gemeinsamen Stunden präsentierte Kriehn eher unbekannte Gedichte, in denen sich Storms Sichtweise auf die Welt, seine Verbundenheit mit seiner nordfriesischen Heimat und auch sein Humor (Katzen) widerspiegelten. Vorgetragen wurden auch die besinnlichen Weihnachtsgedichte, in denen Storm trotz seiner Distanz zu Kirche und Christentum ehrfürchtige und nachdenkliche Worte gefunden hatte.

Verbindung in die Altmark

Nach einigen biografischen Verknüpfungen, wie etwa Theodor Fontanes Widmungsgedicht an Storm, der ihn einmal in Potsdam besuchte, und den poetischen Liebesliedern berichtete Ulrich Kriehn, dass Storm auch mit dem schwäbischen Lyriker Eduard Mörike, dessen Vorfahren ihre Wurzeln in der Altmark/Havelberg hatten, eine rege Verbindung pflegte und im 19. Jahrhundert fest zu den bekannten deutschen Dichtern gehörte.

Anhand eines Jugendwerkes von Storm, der Novelle Immensee, die mit geradezu atemloser Spannung aufgenommen wurde, entfaltete Ulrich Kriehn dann Storms Fähigkeit, Kinder zu schildern, seine aufgrund eigener Familienerfahrungen oft tragisch endenden Beziehungen sprachgewaltig zu verarbeiten, und verwies dabei auch auf die vielfältigen Verfilmungen in verschiedensten Zeitepochen. Ob „Immensee“, „Schimmelreiter“ oder „Viola Tricolor“ – alles Werke, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in Filmen oder auf Bühnen schauspielerisch umgesetzt wurden.

Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow und Petra Dertz, Mitarbeiterin in der Bibliothek, bedankten sich bei Ulrich Kriehn. Mit dem Lob einer Zuhörerin an Ulrich Kriehn: „Es wurde nicht nur vorgelesen, Sie leben das richtig“, wurde die Atmosphäre der Lesung beschrieben.

Das Team des Bürgerhauses hatte während der Lesung für die Bewirtung gesorgt. Fest steht schon heute: Auch 2024 sollen die Literaturtreffen fortgesetzt werden.