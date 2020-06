Erneut werde die finanziellen Entschädigungen für Ehrenamtliche in Genthin diskutiert. Im dritten Anlauf könnte eine Entscheidung anstehen.

Genthin l Langsam nimmt die Entschädigungssatzung der Stadt Kurs auf eine Verabschiedung. Derzeit läuft das Papier durch alle Gremien und insbesondere die zuvor kritischen Ortschaftsräte zeigen sich nun mit der überarbeiteten Satzung einverstanden. Das Papier enthält Regularien zur Aufwandsentschädigung der Stadt- und Ortsräte (inklusive der Ortschefs) und vor allem für der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren.

Dass diese Satzung innerhalb eines halben Jahres dreimal in den umfangreichen Umlauf durch Ortschaften, Fachausschüsse und Stadtrat kam, hat damit zu tun, dass es bereits bei der Erstvorlage des Papiers im November Unmut darüber gab, dass Ergebnisse der Vorberatungen von der Verwaltung nicht berücksichtigt wurden. Also ging die Satzung zur erneuten Beratung zurück. Dieser zweite Durchlauf blieb ebenfalls ohne Entscheidung. Unter anderem scheiterte die Bewilligung an unklaren Zahlen im Regelwerk und daran, dass dem Ortschaftsrat Parchen nicht die aktuelle Version der Satzung vorlag. Dort hat die Stadtverwaltung nunmehr nachgearbeitet.

Doppelfunktionen werden vergütet

Mittlerweile sind die Wünsche einiger Ortschaften eingearbeitet worden, dass, wenn in den Feuerwehren mehrere Funktionen gleichzeitig ausgeübt werden, diese auch extra honoriert werden sollten.

So heißt es jetzt im Papier ausdrücklich: „Sofern mehrere Funktionen gleichzeitig ausgeübt werden, besteht Anspruch für jede ausgeübte Funktion, wenn die entsprechende Ausbildung und die Berufung durch den Stadtrat oder der Einsatz durch den Bürgermeister erfolgt ist.“

Beiträge wurden erhöht

Diese Doppelentschädigung gilt etwa, wenn jemand in der Feuerwehr und in der Jugendfeuerwehr verantwortliche Aufgaben übernimmt. Insgesamt sind die Beträge für die Feuerwehrmitglieder erhöht worden. Räte in Stadt und Ortschaften erhalten übrigens nach wie vor nur eine einmalige Entschädigung bei mehrfachen Funktionen. Dort gelte dann immer der höhere Satz.

Die Stadträte erhalten als Aufwandsentschädigung einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 80 Euro und ein Sitzungsgeld von 13 Euro (letzteres bekommen auch die sachkundigen Einwohner). Auf Hinweis aus den Fachausschüssen sind zudem die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger in Ortschaften mit bis zu 500 Einwohner auf 15 Euro erhöht worden. Zuvor sollten Ortsvorsteher in Orten bis 200 Einwohnern nur 10 Euro Entschädigung bekommen. Die Ortschefs erhalten zudem je nach Größe der Orte eine monatliche Pauschale von 100 bis 200 Euro.

Nicht geregelt ist in der neuen Satzung hingegen der Status der Ortschronisten. „Damit sind wir nicht einverstanden“, zeigte sich Gladaus Ortschef Klaus Voth (CDU) während der Ortschaftsratsitzung unzufrieden mit der überarbeiteten Unterlage.

Ortschronisten werden gesondert betrachtet

„Wir hatten darauf hingewiesen, dass auch die Arbeit der Heimatpfleger geregelt werden soll.“ Diese fehlten aus einem bestimmten Grund, erläuterte Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos), der für die Stadtverwaltung an den Ortssitzungen teilnahm. „Wir werden die Entschädigung für diese ehrenamtlich Tätigen ebenfalls noch regeln, allerdings möchten wir zuvor noch einige Voraussetzungen klar definieren.“ Dazu gehöre unter anderem die Beschreibung der Aufgaben eines Ortschronisten, aber auch die Art und Weise wie dieser mit seinen Tätigkeiten beauftragt werde.

Die Gladauer Räte stimmten dem Papier nach den Ausführungen des Bürgermeisters zu. Genau wie der Paplitzer Ortschaftsrat. „Es hat einige Änderungen gegeben, die von der Verwaltung gesondert aufgeführt worden“, wies Ortsbürgermeister Stefan Ohle (parteilos) auf den Hintergrund der erneuten Abstimmung hin. Auch die in vorangegangenen Sitzungen kritischen Tucheimer Räte konnten sich diesmal relativ schnell mit der überarbeiteten Satzung anfreunden. Hier hatte man sich bei der vergangenen Sitzung einen Betrag von 50 Euro für die Leitung der Kinderfeuerwehren gewünscht. In der neuen Variante ist für den Ortsjugendfeuerwehrwart und die Verantwortlichen für die Kinderfeuerwehr in den Ortswehren nunmehr sogar ein Betrag von jeweils 60 Euro festgesetzt worden.

Endgültige Entscheidung am 2. Juli

„Wir sind ohne Anmerkungen einverstanden“, äußerte sich der Mützeler Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt (WG Mützel) und auch in Parchen, wo immer wieder auf Änderungen bei den Feuerwehrentschädigungen gedrängt wurde, die Entscheidung kurz und knapp getroffen. „Alle Änderungen sind in unserem Sinne, wir können dem zustimmen“, sagte Ortschef Hubert Schwandt (FFW Parchen).

Die endgültige Entscheidung trifft am 2. Juli der Genthiner Stadtrat. Sollte dieser zustimmen, könnte die Entschädigungssatzung rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten. Das diese Satzung überarbeitet werden musste, hat mit den Regularien der Kommunal-Entschädigungsverordnung zu tun, die eine solche Überprüfung vorschreibt.