Am Internationalen Holocaust-Gedenktag lädt die Stadt Genthin zur gemeinsamen Gedenkveranstaltung ein. Ziel ist es, das Erinnern wachzuhalten und Verantwortung zu übernehmen.

Erinnern, um nicht zu vergessen: Holocaustgedenken in Genthin

Nach jüdischem Brauch legen Genthiner kleine Steine am Gedenkstein auf dem einstigen jüdischen Friedhof in Genthin ab.

Genthin - Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 81. Mal. Seit dem Jahr 2005 wird dieses Datum weltweit als Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen und erinnert an die Millionen Menschen, die dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer fielen.