Erinnerung an die Eröffnung vor 125 Jahren

Eine historische Aufnahme zeigt eine Kleinbahn in Bewegung. Einst war diese Zubringer aus dem ländlichen Raum zu den großen Bahnsttrecken zwischen den Metropolen.

Genthin - Ein Jahrestag wirft seine Schatten voraus: Am 22. Juli 1898 konstituierte sich die „Genthiner Kleinbahn AG“. Dieses Datum vor 125 Jahren markierte den Beginn der Kleinbahngeschichte in unserer Region, sagt der Vorsitzende des Vereins Bürgerbahnhof Güsen, Daniel Groener. Aus diesem Grund seien die Vereinsmitglieder bereits mitten in der Vorbereitung für eine Jubiläumsveranstaltung.