Ermittlungen zu Bluttat in Genthin laufen noch

Genthin - Gut zwei Monate, nachdem eine aus der Ukraine stammende Frau in Genthin erschossen worden ist, arbeitet die Polizei noch immer an dem Fall. „Nach Rücksprache mit dem ermittelnden Fachkommissariat kann ich mitteilen, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind“, so Gerd Kreip von der Polizeiinspektion Stendal.