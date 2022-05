Straßenbau Schopsdorf Erneute Vollsperrung auf der Baustelle in Schopsdorf angekündigt

Das Gros der Bauarbeiten für die Querungshilfen am Ortsein- und -ausgang in Schopsdorf ist erledigt. Für Restarbeiten muss allerdings in Richtung Magdeburgerforth noch einmal voll gesperrt werden.