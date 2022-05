Erneutes Abwahlverfahren gegen Genthiner Bürgermeister

Genthin - Erneut ist ein Antrag auf Abwahl gegen den Genthiner Bürgermeister im Rathaus eingegangen. „Dieser ist in den Grundzügen identisch mit dem im vergangenen Jahr eingereichten Papier“, erklärte der Bürgermeister und bewertete das Papier so: „Sowohl die Stadträte als auch der Bürgermeister sind dem Wohl der Stadt verpflichtet. Dauernde Abwahlanträge, die aus rein persönlichen Gründen getrieben sind, laufen diesem Ziel entgegen und schaden dem Ansehen der Stadt.“ Als Bürgermeister habe er ein hohes Interesse an einer guten Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt und ihrer Menschen.