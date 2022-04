Erste Einnahmen des Hüpfburgaktion für Genthiner Ukrainehilfe

In Genthin dürfen Kleine und Große auf Gummiburgen hopsen. Betreiber spenden die Erlöse aus dem Auftakttag.

Genthin - Ein Paradies für Springinsfelde gibt es ab sofort an der Geschwister-Scholl-Straße an der Feuerwehr in Genthin. Dort hat Amys Hüpfburgenland insgesamt zehn luftgefüllte Burgen aufgebaut. Ab Donnerstag, 14. April, darf nach Herzenslust gehopst und getobt werden.