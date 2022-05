Erste Fahrerlaubnis für Erfinder des Autos Carl Benz

Genthin (sm) - Bevor der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II, am 3. Mai 1909 mit dem „Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen“ eine landesweit gültige Fahrerlaubnis einführte, wurde die erste Fahrerlaubnis laut Internetlexikon Wikipedia 1888 für Carl Benz ausgestellt, dem Erfinder des Automobils. Er war es, so steht es in dem Beitrag „Der Lappen, der die Welt bedeutet“ vom Juli 2008 in Spiegel Geschichte, einfach leid, immer wieder Ärger zu bekommen, weil Gestank und Lärm des Vehikels so manchen arg störten.