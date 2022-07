Erste Telefone im Zahn-Atelier - Geschichten von Genthinern rund um die Grünanlage in Bahnhofsnähe

Einst gab es die Mitropa im Bahnhofsgebäude, einen Kiosk und ein Blumenbeet in der Parkanlage in Bahnhofsnähe. Heute würden der Grünanlage ein paar bunte Tupfer ganz gewiss gut tun.

Genthin - Für Mariechen Wolf aus Genthin hat das am Freitag veröffentlichte historische Foto eine ganz besondere Bedeutung. Natürlich habe sie sofort die Grünanlage in der Nähe des Bahnhofes erkannt - auf dem Foto der Bereich an der Bahnhofstraße/Ecke Poststraße. 1959 habe sie diese Grünanlage als Lehrling in der damaligen Stadtgärtnerei (am Friedhof) mit anlegen helfen, erzählt sie am Telefon.