Brutinseln für die bedrohte Vogelart haben sich auch in Klietznick bewährt.

Es gibt Nachwuchs bei den Flussseeschwalben in Klitznick

Klietznick/Lostau - Nachdem der Landkreis im März dieses Jahres in der Alten Elbe in Klietznick und Lostau Brutinseln für die vom Aussterben bedrohten Flussseeschwalben installierte, gab es nun die ersten Aufzuchterfolge, informierte Pressesprecherin Claudia Hopf-Koßmann in einer Pressemitteilung.