Statt dem Kartoffelfest wird es als Ersatz eine Kartoffelkirmes in Genthin geben. Stadt und Schausteller haben sich darauf geeinigt.

Genthin l „Ich möchte gern mit einer Veranstaltung nach Genthin kommen“, bringt es Schausteller Freddy Schmidt auf den Punkt. Der Potsdamer ist für gewöhnlich der Kooperationspartner der Stadt Genthin beim Kartoffelfest. Dieses wurde offiziell für das Jahr 2020 abgesagt. Es habe aber verschiedene weitere Optionen gegeben. „Ich hatte in Vorgesprächen mit dem Genthiner Bürgermeister vorgeschlagen, eine „Kartoffelkirmes“ zu veranstalten.“ Diese Idee ist in Nachgesprächen wieder aufgegriffen worden und scheint nun wahrscheinlich zu werden. „Wir haben die Grundlagen für eine vertragliche Vereinbarung besprochen“, berichtete Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) am Donnerstagnachmittag. Seitens der Stadt sei es dem Schausteller gestattet, eine eigene Aktion zu veranstalten. „Die Stadt hat damit nichts zu tun.“ Allerdings werde man den Schausteller in der Umsetzung der Hygienemaßnahme unterstützen. Das bedeutet, dass man etwa die Einzäunung des Geländes vornehme und auch Ein- und Ausgänge einrichten werde. Zudem solle es Einlasskontrollen geben, um genehmigte Höchstzahlen an Besuchern nicht zu überschreiten.

Zwar dürfen laut der aktuellen Eindämmeverordnung, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zum 31. Oktober nicht stattfinden, aber ein Rummel würde aufgrund der fehlenden Zusatzaktivitäten, wie Verkaufs- und Infostände oder einem Bühnenprogramm, voraussichtlich weniger Besucher anziehen und daher unter der genannten Grenze bleiben.

Neue Perspektive für Veranstalter

Stadtrat Rüdiger Feuerherdt (WG Genthin-Mützel-Parchen) hatte in der jüngsten Sitzung darauf hingewiesen, dass man dem Schausteller Perspektiven eröffnen müsse, da dessen Gewerbe besonders von den Corona-Verwerfungen betroffen sei. Stadtrat Lutz Nitz (Grüne/LWG Fiener) hatte sich am Rande der Sitzung für eine kleine Lösung ausgesprochen. „Es ist etwas schade, dass wir versäumten, den Schausteller persönlich zu hören, vielleicht hätte es bereits im Vorfeld eine Lösung gegeben.“

Bilder Schausteller Freddy Schmidt darf mit einer eigenen Veranstaltung an den Start gehen. Foto: Massimo Rogacki



Traditionswettbewerbe finden nicht statt

Verzichten müssen die Genthiner bei dieser Veranstaltung auf die Traditionswettbewerbe wie die Kartoffelsuppenverkostung und das Kartoffelwettschälen. „Wir werden keine Bühne aufstellen, wir können es nicht verantworten, wenn dort die Akteure dicht an dicht stehen oder ein Mikrofon von einem zum anderen geht“, begründet der Bürgermeister.

Durchaus ein Wermutstropfen, aber unter den gegebenen Umständen nicht anders zu leisten. Akteure des Kartoffelfestes hatten dieser Tage bereits Verständnis geäußert. Allen voran Kartoffelkönigin Nicole Dittler: „Eine Entscheidung, die unter den Umständen verständlich ist.“ Dittler hofft auf das kommende Jahr: „Das Festkomitee, dem ich auch angehöre, plant schon die 850-Jahr-Feier, welche mit dem Kartoffelfest 2021 endet. So werden wir uns im Rahmen dieser Veranstaltung wiedersehen.“ Mit Bedauern reagierte auch Stargast Alex Parker, der mit einem Udo-Jürgens-Lieder-Programm auf dem Kartoffelfest auftreten sollte: „Ich hatte mich sehr auf das Genthiner Publikum gefreut“, sagt er auf Volksstimme-Anfrage. Derzeit gäbe es in seinem Tourplan viele Verschiebungen. Er hoffe auf eine erneute Einladung nach Genthin. Derzeit bestehe seine Tournee aus vielen verschobenen Terminen, er bekomme die zahlreichen Absagen unmittelbar zu spüren. Keinen Bühnenauftritt wird es zudem vom Genthiner Blasorchester geben. In der Heimatstadt des Ensembles wäre es in den kommenden Monaten der einzige Auftritt gewesen, da das Orchester sein traditionelles Herbstfest bereits vor einigen Wochen abgesagt hat. Auch die Aktion „Grill den Bürgermeister“ wird es nicht im Volkspark geben. Ausrichter dieser Aktion ist das Thomas-Moruus-Jugendhaus, wo man sich um einen Ersatz bemühen möchte.