Nach einem tödlichen Unfall wurde die Elbbrücke bei Tangermünde am Donnerstag gesperrt. Viele Autofahrer wichen auf die Fähre Ferchland-Grieben aus. Zu viele! Es kam zu Staus.

Verkehrschaos in Ferchland nach tödlichem Unfall

Vor dem Fähranleger in Ferchland hat sich ein langer Stau gebildet, die Wartezeit beträgt bis zu einer Stunde.

Ferchland - Verkehrschaos herrschte am Donnerstagmorgen in Ferchland rund um den Fähranleger. Da die Elbbrücke bei Tangermünde gesperrt war, nutzten viele Autofahrer die Fähre. Es kam zu kilometerlangen Staus. Auch auf der Griebener Seite bildeten sich lange Schlangen am Elbufer.