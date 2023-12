Seniorin muss aussteigen, als eine junge Mutter zusteigt. Der Nahverkehrschef erläutert, ob der Fahrer so handeln darf und was sich ändern soll.

Genthin - Eigentlich ist es kein Problem, im Nahverkehr ein Fahrrad im Bus mitzunehmen. Eine Seniorin aus Jerichow machte kürzlich eine andere Erfahrung. Kaum an der Haltestelle „Krankenhaus“ in Genthin zugestiegen, musste sie an der Zentralen Haltestelle in der Geschwister-Scholl-Straße auf Geheiß des Busfahrers wieder aussteigen. Grund war das in den Bus mitgenommene Fahrrad.

„In der ganzen Zeit, in der ich im Jerichower Land mit dem Bus unterwegs bin, ist mir so etwas noch nicht passiert“, sagt Brigitte Meyer am Lesertelefon. „Da musste ich erst 85 Jahre alt werden, um so etwas zu erleben.“ Die Leserin schildert die Sache so: Seit einigen Jahren habe sie kein Auto mehr und nutze daher ganz gern den öffentlichen Nahverkehr. Da sie noch beweglich sei, fahre sie häufig Strecken vom eigentlichen Ziel zur Haltestelle mit dem Fahrrad und nehme dieses dann auch im Bus mit.

Fahrer muss auf Sicherheit im Bus achten

So auch am besagten Tag, wo sie am Vormittag einen Arzttermin bei einer Genthiner Orthopädin hatte und mit dem Bus in die Stadt fuhr und für weitere Wege das Fahrrad nutzte. Nach der Behandlung sei sie am früheren Krankenhaus in Genthin mit dem Rad in den Bus gestiegen. In der Schollstraße sei zudem eine junge Mutter mit einem Kinderwagen zugestiegen.

Daraufhin habe der Busfahrer Brigitte Meyer zugerufen, dass sie aussteigen solle. Das nahm sie zunächst nicht recht ernst, blieb sitzen, so dass der Fahrer das Rad vor die Tür gestellt habe. „Da habe ich begriffen, dass er es ernst meint und bin ausgestiegen", erzählt sie und fragt sich nun, ob der Busfahrer das Recht habe, sie einfach vor die Tür zu setzen. „Leider ja“, sagt Thomas Schlüter, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL). „Wir bedauern, was der Leserin passiert ist, aber der Fahrer darf so entscheiden.“

Der Fahrer habe das Hausrecht und die Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen durchzusetzen. Und dabei gelte es, dass immer die Personen mitfahren dürfen, die in einer bestimmten Situation den höheren Schutz genießen. Man dürfe ein Fahrrad im Bus mitnehmen, sofern es auf der Sondernutzungsfläche ausreichend Platz finde und es keine weiteren Nutzer für den Bereich gäbe. „Wenn allerdings gleichzeitig Fahrgäste mit Fahrrädern und Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl mitfahren möchten, werden Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollator und Rollstuhl bevorzugt.“ Letztere hätten den höheren Schutz.

Somit sei die Abwägung, die der Fahrer getroffen habe, durchaus rechtens. „Unser Anliegen ist es aber, dass diese Abwägung kommuniziert und mit Fingerspitzengefühl umgesetzt wird, so dass ein Fahrgast weiß, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde“, erklärt Thomas Schlüter.

Gegenstände dürfen nicht im Gang stehen

Ob dies in der besagten Situation so geschehen sei oder ob der Fahrer einen Spielraum gehabt hätte, beide Fahrgäste mitzunehmen, möchte Schlüter nicht bewerten. Es gäbe für solche Situationen keine Blaupause, nach der man immer handeln könne. Er verweist zudem darauf, dass ein Fahrrad im Gang bei einer Gefahrenbremsung oder, noch schlimmer, im Falle eines Unfalls eine nicht unerhebliche Gefährdung der Mitfahrenden darstellen kann, sollte es im Bus herumfliegen, weil es nicht festgehalten oder gesichert werden könne.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn die NJL schafft seit 2022 nach und nach neue Busse an, die zwei Sondernutzungsflächen haben. Damit könnte eine Situation, wie sie die Leserin erlebt hat, künftig weitgehend vermieden werden. Denn grundsätzlich kämen solche Abwägungen im Landkreis nur ein bis zwei Mal im Jahr vor. Wenngleich die Entscheidungen für die Betroffenen immer ärgerlich seien, weiß der Geschäftsführer.

Bei Brigitte Meyer hat sich der Ärger mittlerweile gelegt. Ihre Rückfahrt habe sie seinerzeit mit dem nächsten Bus antreten können. „Ich bringe Sie schon zurück“, habe dieser Busfahrer gesagt, als sie ihm von ihrem Malheur erzählte. Und so kam sie sicher wieder in Jerichow an. Zudem sei ihre Erfahrung, dass die Busfahrer im Jerichower Land generell umsichtig handeln und hilfsbereit seien. Daher werde sie auch künftig auf den Nahverkehr setzen, wenn sie im Landkreis unterwegs sein möchte, sagt die Seniorin.