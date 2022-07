Fahrradfahrer radeln für Energiewende durch Zerben

„Mit dem Rad vom Münsterland nach Berlin“ – unter diesem Motto haben sich Mitglieder des Landesverbandes Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen, Regionalverband Münsterland, auf eine einwöchige Radtour begeben. Ein Halt wurde bei der Tour bei der Agrargenossenschaft in Zerben eingelegt.

Gut gelaunt und noch immer voller Elan kamen die Radfahrer in der Agrargenossenschaft Zerben an.

Zerben - „Wir wollen zeigen, dass eine erfolgreiche Energiewende nur möglich ist, wenn alle Technologien Hand in Hand agieren“, erzählte Hendrik Becker, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen, Regionalverband Münsterland. Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW ist ein Interessenverband von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen zur Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energien in Nordrhein-Westfalen. Rund 40 Kilometer hatten die Radler bereits zurück gelegt, als sie Zerben ankamen. Gestartet waren sie in Magdeburg. Endziel des Tages war Brandenburg.