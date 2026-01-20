weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Spende aus dem „Lebendigen Adventskalender“: Familie Ewert unterstützt DLRG-Nachwuchs in Genthin

Spende aus dem „Lebendigen Adventskalender“ Familie Ewert unterstützt DLRG-Nachwuchs in Genthin

Bei einer Adventsaktion sammelte Familie Ewert in Genthin Spenden für junge Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich auf Wettbewerbe und ihre künftigen Aufgaben als Lebensretter vorbereiten.

Von Mike Fleske 20.01.2026, 16:40
Jubel des Genthiner DLRG-Nachwuchses über Spendenübergabe von Ute und Peter Ewert.
Jubel des Genthiner DLRG-Nachwuchses über Spendenübergabe von Ute und Peter Ewert. Foto: Mike Fleske

Genthin - In der Genthiner Schwimmhalle trainiert der Nachwuchs der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) regelmäßig für Wettbewerbe und seine künftige Rolle als Rettungsschwimmer. Jetzt wurde das Engagement auch mit einer privaten Förderung aus einer Weihnachtsaktion unterstützt.