Bei einer Adventsaktion sammelte Familie Ewert in Genthin Spenden für junge Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich auf Wettbewerbe und ihre künftigen Aufgaben als Lebensretter vorbereiten.

Jubel des Genthiner DLRG-Nachwuchses über Spendenübergabe von Ute und Peter Ewert.

Genthin - In der Genthiner Schwimmhalle trainiert der Nachwuchs der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) regelmäßig für Wettbewerbe und seine künftige Rolle als Rettungsschwimmer. Jetzt wurde das Engagement auch mit einer privaten Förderung aus einer Weihnachtsaktion unterstützt.