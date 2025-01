Geschäfte in Genthin

Die Friseur GmbH Genthin hat eine lange Geschichte aufzuweisen. Nun sei ein Generationswechsel innerhalb des Betriebs in Planung.

Genthin. - Im Jahr 2003 übernahm Petra Unger die Friseur- und Kosmetiksalons in der Mühlen- und in der Brandenburger Straße in Genthin. Doch bevor sie sich damit letztendlich selbstständig machte, musste sie sich mühsam aus der Arbeitslosigkeit kämpfen.