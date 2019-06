Das Fest im Genthiner Volkspark sorgte mit zahlreichen Angeboten für Spiel und Spaß.

Genthin l „Es müssen nicht immer ausgefallene Fahrgeschäfte sein“, sagte Andrea Dobs. Dem stimmte auch Sophie Rieser zu: „Es ist eine schöne Veranstaltung.“ Schön wäre es aber auch, wenn mehr Leute da wären, waren sich die Festbesucherinnen einig, während ihre Schützlinge ein kühles Fußbad im Planschbecken genossen.

Strahlende Kindergesichter

Das warme Wochenendwetter trug wohl eine Teilschuld für die Besucherzahlen. „Viele haben den Tag lieber in ihren Gärten oder an Badeseen verbracht“, vermutete Marina Conradi, Leiterin der Genthiner Touristinformation. Vor allem die Discoveranstaltung am Abend war „nicht so besucht wie gewünscht“. Die Organisatorin zeigte sich trotzdem zufrieden mit der Veranstaltung, vor allem „dank der vielen strahlenden Kindergesichter“.

Den Jüngsten wurde einiges geboten. Von einer Spielstraße über eine Lego-Bastelecke bis hin zum Puppendoktor. Auch „Clown Herzchen“ sorgte mit ihrem Animationsprogramm für reichlich Bewegung bei den Kindern. Und anschließend konnten sie sich abkühlen. Denn gegen die Hitze am Nachmittag gab es Linderung. Nicht nur im Planschbecken tobten sich etliche Knirpse aus, auch eine Sprinkleranlage sorgte bei den Jungen und Mädchen für willkommene Abkühlung.

Bilder Frau Dr. Pille verarztete überhitzte Puppen und Teddys, vor allem aber deren junge Besitzer, mit „Medikamenten“-Bonbons. Foto: Martin Walter



Das Planschbecken diente der Abkühlung für die jungen Besucher.Foto: Martin Walter



Die Genthiner Jugendfeuerwehr brachte Technik für das Zielschießen mit dem Wasserschlauch mit. Foto: Marina Conradi



Der Akrobat Santos überraschte mit seinen gelenkigen Darbietungen wie hier beim Limbo. Foto: Marina Conradi



Die Kinder des Turn- und Tanzschuppens bewiesen ihr Können auf der Bühne. Foto: Marina Conradi



Neben Essen vom Grill und anderen Leckereien gab es auch gesunden Obstsalat vom QSG. Foto: Marina Conradi



Kulturelles Rahmenprogramm

Neben den Angeboten für die Jüngsten gab es auch für die älteren Besucher viel Unterhaltung. So lobte Genthins Bürgermeister Matthias Günther das kulturelle Rahmenprogramm, beispielsweise die Auftritte des Genthiner Blasorchesters und der Reesdorfer Mitteltannen.

Das Park- und Kinderfest war das erste dieser Art. „Wir möchten den Volkspark als eine Begegnungsstätte für Groß und Klein entwickeln“, erklärt Marina Conradi den Gedanken dahinter. Über eine Wiederholung im nächsten Jahr werde nach einer Auswertung nachgedacht.