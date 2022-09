Fast wie ein Urlaubstag im Himmel

Das war ein Tag, der lange im Gedächtnis bleibt. Bei sonnigem Spätsommerwetter und fast Windstille stiegen Gäste aus dem Jerichower Land in einem Luftschiff in den Himmel über Brandenburg.

Fröhlich winken die „Überflieger“ mit den Urkunden. Zehn Teihlnehmer aus dem Jerichower Land gingen mit dem Zeppelin in die Luft.

Genthin/Burg - „Das war einfach super, diesen Tag werden wir nicht vergessen.“ Dem Ehepaar Heike und Torsten Stork aus Genthin ist die Freude über den soeben erlebten Flug mit dem Zeppelin nach der Rückkehr genau so anzusehen, wie den übrigen Mitreisenden. Zehn von ihnen waren als Gewinner der Volksstimme Redaktion Genthin und Burg ausgelost worden und dürfen am Donnerstag in die Luft gehen.