Feierliche Stimmung in Genthin und den Dörfern - Kirchen geöffnet

Eine Kerze wird als Symbol für das Licht des Weihnachtsfestes in der Kirche in Altenplathow entzündet.

Genthin - Feierlich ist es am Heiligabend in der Genthiner St. Trinitatiskirche. Der Posaunenchor spielt und zwischendurch gibt es Lesungen aus der Weihnachtsgeschichte. Noch bis 19 Uhr steht die Kirche am Heilgabend für Besucher offen.

In den evangelischen Kirchen in Genthin, Kade, Karow, Mützel und Parchen brennt das Licht von Bethlehem. In der Vorweihnachtszeit wird jedes Jahr in der Geburtskirche in Bethlehem von einem Kind ein Licht entzündet. Mit dem Flugzeug wird das Licht nach Wien gebracht und von den Pfadfindern in Österreich und ganz Deutschland weitergetragen – auch in das Jerichower Land. Die Kirche in Altenplathow ist bis 18 Uhr geöffnet. Dort erklingt Orgelmusik und Gesang.

Der Posaunenchor der St. Trinitatsiskirche in Genthin spielt am Heiligabend Foto: Mike Fleske

Weihnachtsgeschichte zur vollen Stunde

In Parchen läuft zur vollen Stunde eine eigens für die offene Kirche eingesprochene Version der biblischen Weihnachtsgeschichte. "Vielleicht sind uns Maria und Josef in diesem Jahr besonders nah", hieß es da. Denn auch sie seien allein auf der Suche nach einer Herberge allein gewesen. Und doch sei die biblische Geschichte gerade auch in Zeiten, in denen vieles infrage gestellt sei, verbunden mit der Hoffnung auf ein friedvolleres Morgen. Bis 20 Uhr ist hier am Heiligabend geöffnet.

An den Weihnachtsfeiertagen gibt es auch einige Gottesdienste. So etwa am 25. Dezember um 10 Uhr in der Genthiner St. Trinitatis-Kirche. Am 26. Dezember um 10 Uhr in Altenplathow. In Parchen ist die Kirche am 25. und 26. Dezember zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Weiterhin läuft dort zur vollen Stunde die Weihnachtsgeschichte.

Der Weihnachtsbaum in der Kirche in Altenplathow. Foto: Mike Fleske

In der katholischen St.-Marien-Kirche gibt es an den beiden Feiertagen sowie am Sonntag jeweils um 10 Uhr Gottesdienste.