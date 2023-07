Ein selbstbewusster, optimistischer Blick nach vorn - den gab es in der Sekundarschule Brettin für die Schulabgänger bei der Zeugnisausgabe.

Feierliche Zeugnisübergabe an der Sekundarschule Brettin

Schulleiterin Dorothee Schwuchow übergab die Zeugnisse an die Schüler der Klasse 10a, (v.l.) Marvin Janne Wachtel, Valentin Römischer und Lukas Kohls. In ihrer Festrede ermunterte sie die Schüler, selbstbewusst ihren weiteren Lebensweg zu beschreiten.

Brettin - Für 35 Zehntklässler und sechs Neuntklässler (Hauptschulbildungsgang) der Sekundarschule Brettin endete am Freitagnachmittag die Schulzeit. Zum Schluss der feierlichen Zeugnisübergabe in der Aula entließ Schulleiterin Dorothee Schwuchow die Schulabgänger in die Zukunft. Alle 35 Sekundarschüler verließen mit einem Abschluss die Schule.