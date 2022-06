Ferienkinder in Parey bauen zwei Insektenhotels: Naturprojekt bereichert Bereich um Hochbeete und Blumenwiese

Im Rahmen des Ferienangebotes im Pareyer Jugendhaus waren die Ferienkinder am zurückliegenden Wochenende unter dem Motto „Wir bauen für die Natur“ eingeladen, selbst aktiv zu werden. Ziel war es, zwei Insektenhotels zu bauen. Das Projekt wurde durch „Demokratie leben“ gefördert.

Parey - „Wir wollen an diesem Wochenende ein großes und ein kleines Insektenhotel bauen“, sagt Manfred Göbel. Unterstützung bekamen die teilnehmenden Mädchen und Jungen von Projektleiter Lars Pritschow. Er hatte auch schon beim Anlegen der Hochbeete das Jugendhaus Parey unterstützt. Im Vorfeld des Projektes hatte das Jugendhaus um Unterstützung bei der Beschaffung von Material gebeten. Die Bitte wurde erhört. Harald Birmuske sowie die Familien Köppe, Schröder und Merten (alle aus Parey) stellten einen Teil des Materials zur Verfügung. Manfred Göbel: „Dafür möchten wir uns auch auf diesem Weg bedanken. Herr Styler, 82 Jahre alt, wollte uns mit Kaninchendraht unterstützen. Den hatten wir am Tag zuvor aber gerade gekauft. Wir wollen nun mit ihm in Kontakt bleiben.“