Festkomittee für die 850-Jahr-Feier Genthins hat ab 1. November ein eigenes Büro

Seit über zwei Jahren wird an den Feierlichkeiten zur 850-Jahr-Feier von Genthin gearbeitet. Erst macht Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung, dann folgen Kontroversen zwischen Festkomitee und Stadtverwaltung. Am 7. Oktober entscheidet der Stadtrat.

Genthin - Die Mitglieder des Hauptausschusses bemühen sich in ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche redlich, für die „weitere Verfahrensweise“, was die geplante 850-Jahr-Feier Genthins im kommenden Jahr betrifft, Kompromisse zu finden, die es allen Beteiligten ermöglichen, weiter (gemeinsam) am Festprogramm zu arbeiten. Stadtrat Falk Heidel (Pro Genthin) vertritt die Haltung des Festkomitees und macht mehrmals darauf aufmerksam, dass das Komitee „hinschmeißen“ werde, wenn dessen Forderungen weiter ungehört verhallen.