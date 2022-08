Feuer bricht in Einfamilienhaus in Scharteucke aus

Am Montag brannte in Scharteucke ein Einfamilienhaus. Bei dem Feuer kam der Hauseigentümer ums Leben.

Scharteucke - In den Fokus der Rettungskräfte geriet am Montag die Ortschaft Scharteucke. Wie die Polizei informierte, brach in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus, in dessen Folge ein Mensch verstarb.