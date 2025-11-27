Ein großer Adventsmarkt im Kloster Jerichow, Theater in Redekin, Nikolausmarkt in Kade und mehrere Veranstaltungen in Roßdorf: Die Advents- und Weihnachtszeit in Jerichow und Umgebung bietet jede Menge Höhepunkte. Das wird geboten.

Feuerhexe, Weihnachtsmarkt und Theater: So spektakulär wird die Adventszeit in Jerichow

Jerichow. - Glühwein, Bratwurst, Stände mit Geschenken und allerlei Leckereien – dies und mehr wird während der Advents- und Weihnachtszeit in der Jerichower Einheitsgemeinde geboten.

Der Auftakt wird am Freitag, 28. November, ab 18 Uhr beim Adventsbasteln in Roßdorf gemacht. Ab 16 Jahren kann man im Gemeindehaus gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Kränze basteln. Wer hat, kann die eigene Gartenschere, Heißklebepistole sowie Dekoartikel mitbringen.

Traditioneller Adventsmarkt im Kloster

Zur dritten Adventszauber lädt der AWO Heimverbund Jerichow am 28. November von 14 bis 18 Uhr in das Tagesförderzentrum in Haus 106 ein.

Am ersten Adventswochenende öffnet traditionell der Adventsmarkt im Jerichower Kloster seine Pforten im romanischen Kreuzgang. Am Samstag von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr präsentieren Kunsthandwerker und lokale Produzenten ihre Produkte. Ein kulinarisches Angebot, Kleinkunst und Musik runden das Erlebnis ab.

Das Redekinder Amateurtheater führt am 6. Dezember das Märchen „Zwerg Nase“ auf. Foto: Daniel Schünicke

In der Klosterkirche findet an beiden Tagen zudem ein Adventskonzert mit den German Gents statt. Das preisgekrönte A-cappella-Quartett German Gents nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise voller Freude und Besinnlichkeit. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Feste mit Glühwein in der Einheitsgemeinde Jerichow

Zum Glühweinfest wird am 29. November ab 17 Uhr in das Sport- und Kulturzentrum in Schlagenthin eingeladen. Bereits ab 16.30 startet der Fackelumzug ab der Grundschule. Angeboten wird unter anderem eine Feuershow der „Feuerhexe“ Ambrosia van Serpens.

Ebenfalls am 29. November lädt Karow zum Weihnachtsmarkt rund um das Dorfgemeinschaftshaus und die Brennerei ein. Der Nachmittag startet um 15 Uhr mit einer Aufführung des Marionettentheaters „Rumpelstilzchen“, ehe ein vielfältiges Programm auf die Besucher wartet.

Der Genthiner Musikexpress ist auch in Jerichow im Einsatz. Foto: Mike Fleske

Einen Tag später findet zum Einbruch der Dämmerung der Glühweinabend am Dorfplatz in Zabakuck statt – als Highlight des Abends wird die vorweihnachtliche Zeit mit Lichtern willkommen geheißen.

Theater und Nikolausmarkt in Jerichow

Das zweite Adventswochenende wird am 5. Dezember um 18 Uhr mit einem Glühweinabend am Gemeindehaus in Roßdorf eröffnet. Weiter geht es am 6. Dezember mit der Aufführung des Redekiner Amateurtheaters, das „Zwerg Nase“ um 16.30 Uhr präsentiert. Ab 14 Uhr gibt es in Redekin bereits einen kleinen Markt, ein Bühnenprogramm sowie das Genthiner Blasorchester. Im Anschluss wird in den Advent getanzt.

Der traditionelle Nikolausmarkt findet am 6. Dezember ab 16 Uhr rund um die Kirche in Kade statt. Traditioneller Beginn ist in der Kirche mit einem Konzert des Genthiner Musikexpress sowie der Kita „Schlumpfenland“.

Mitsingen und Ermitteln in der Weihnachtszeit

Im Kloster Jerichow ermitteln derweil von 14 bis 16 Uhr die Klosterdetektive und gehen der Legende vom Nikolaus auf den Grund.

Adventslieder zum Mitsingen werden am 9. Dezember ab 18 Uhr in der Roßdorfer Kirche als Teil des lebendigen Adventskalenders angeboten. Am 14. Dezember findet dort ab 15 Uhr auch ein Adventskonzert mit Glühweinumtrunk statt.