Brandstiftung wird vermutet Feuerwehr Elbe-Parey muss zu zwei Einsätzen ausrücken

Zunächst wurde die Feuerwehr Sonnabend gegen 15.30 Uhr zu einem Brand nach Parey alarmiert. „Bereits die Einsatzmeldung verhieß nichts Gutes: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus, Menschenleben in Gefahr“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge.