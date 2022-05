Feuerwehrleute in Jerichow trainieren für den Notfall

Jerichow - „Die Enge in der Mannschaftskabine ist real“, sagte Patrick Hegewald, „und darum müssen wir das Anlegen der Atemschutzgeräteausrüstung während der Fahrt trainieren.“ In einem Einsatz, bei dem diese besonders ausgebildeten und erfahrenen Kameraden in verrauchten Räumen Menschen retten, Brandquellen lokalisieren und bekämpfen, zählt jede Minute, ja, jede Sekunde. Da können sich die Feuerwehrleute nicht erlauben, nur einen Moment zu zögern oder sich erst mit der Ausrüstung auseinanderzusetzen.