Filmprojekt eines Berliner Vereins wird in leerstehendem Geschäft in Genthin fortgeführt

In Interviews konnten Jugendliche aus Genthin Ideen entwickeln, was sich mit einem leerstehenden Geschäft machen lassen könnte.

Genthin

Die Mitglieder des Berliner Vereins „Tänzer ohne Grenzen“ und die Jugendlichen des Thomas-Morus-Hauses haben ihre Dreharbeiten für eine Kunstaktion im früheren Elektrogeschäft an der Brandenburger Straße fortgesetzt.

Während drinnen eine Gruppe unter fachlicher Anleitung Tanzchoreografien probte, wurden draußen Interviews geführt und die Fensterscheiben bemalt. Die 15- bis 20-Jährigen Teilnehmer der Aktion durften dabei eine bestimmte Pose an der Fensterscheibe einnehmen, während die Anderen die Silhouetten der Posierenden mit farbigen Stiften nachzeichneten.

„Diese Silhouetten werden wir in die Choreografien einbeziehen“, erläuterte Bärbel Jahn auf die, die Idee der Aktion zurückgeht.

Schnell geschnitte Clips mit Jugendansichten

Der Berliner Verein hat ein Konzept entwickelt, bei dem Interviewpassagen, Tanzszenen und Musik zu Clips verwoben werden sollen. Im Herbst sollen die Filme im Rahmen eines dreitägigen Lichterfestes als Installation in den leeren Geschäften zu sehen sein.

„Auf diese Weise wollen wir nicht nur den Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich einzubringen, ihre Gedanken und Ideen vorzutragen, sondern auch die Bevölkerung für diese jugendlichen Sichtweisen sensibilisieren“, erklärt Bärbel Jahn. Jugendliche sollen dort sein, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen, und auch Lokalpolitiker sollen die Möglichkeit zum Austausch mit jungen Leuten bekommen.

Wie das gehen könnte, zeigten die Macher des Projektes bereits in der vergangenen Woche. Dort wurden Menschen angesprochen und zu Konzeptionen von leeren Geschäften, wie dem an der Brandenburger Straße, befragt. Eine der Interviewten war Lehrerin Elvira Dietert.

Raum für Begegnungen von Kindern und Jugendlichen

„Ich könnte mir gut einen Raum für Begegnungen vorstellen, in dem sich Kinder und Jugendliche treffen und es die Möglichkeit für einen Austausch gibt“, äußerte sie ihre Gedanken und lag damit ganz auf der Linie der jungen Leute, die zuvor ganz ähnliche Vorstellungen geäußert hätten.

Sie wünschten sich in einem Vierer-Interview einen Raum mit Sofa, wie sie sagten zum „Chillen“ und für Gespräche nach der Schule. Vorteil eines solchen Raumes könnte sein, dass sich anders als im Jugendhaus eher Gleichaltrige treffen ohne sich mit Jüngeren in die Quere zu kommen.

Außerdem könnten dort Freizeitaktivitäten wie Tischtennis, Darts oder Billard angeboten oder die Möglichkeit gegeben werden, sich mit kleineren Snacks selbst zu versorgen. Weitere Ideen waren, den Raum für Begegnungen von jungen Leuten mit der Bevölkerung zu öffnen. Es könnten, so ein Vorschlag, Nachmittage bei Kaffee und Kuchen angeboten werden, bei denen man miteinander ins Gespräch komme.

Vorschlag für Indoorspielraum

Auch Flohmärkte für Menschen, die nicht über so viel Geld verfügen, könnten in solchen Räumen stattfinden. Es gab aber auch völlig andere Vorschläge, wie etwa ein Indoorspiel- und Freizeitraum oder ein Jugendcafé. Skeptisch sind die jungen Leute mit Blick darauf, ob die spätere Kunstaktion eine nachhaltige Wirkung auf die Verantwortlichen der Stadt haben wird.

„Ich glaube, dass es schwierig ist, die Bevölkerung für unsere Vorstellungen zu interessieren“, meint etwa die 17-jährige Teilnehmerin Lea Glawe. Sie hofft, dass sich später viele Zuschauer die fertigen Filme ansehen, ob sich dadurch etwas ändere, könne sie nicht sagen. Ähnlich sieht es Sandro Seedorf. Der 20-Jährige fürchtet, dass viele Ideen sehr lange bräuchten, um umgesetzt zu werden.

Erstes Interesse in der Bevölkerung geweckt

Allerdings gibt es bereits jetzt erste Reaktionen von Menschen aus der Stadt. Immer wieder blieben Passanten stehen, um sich das Treiben im und um das seit zwei Jahren leerstehende Geschäft anzuschauen. „Ich habe von der Aktion in der Volksstimme gelesen und finde es eine interessante Sache“, bemerkte eine Anwohnerin im Vorbeigehen. Sie sei gespannt, was am Ende entstehen werde.

Finanziert wurde die Aktion mit rund 3000 Euro vom Bundesprogramm „Demokratie leben“.