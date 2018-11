Neuerungen stehen bei der Sparkasse Jerichower Land in Burg und Genthin an.

Burg/Genthin (pa) l Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat am Freitag getagt. Thema waren strukturelle Änderungen, die im nächsten Jahr anstehen. Das Geldinstitut ist durch die lange Phase der Niedrigzinspolitik in einer angespannten Lage. Es wird eine deutliche Reduzierung der Ausgaben diskutiert, bestätigte am Freitagabend Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Er ist auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Jerichower Land. Die Sparkasse stehe aber zum engmaschigen Filialnetz. Anfang der Woche soll die Belegschaft über die Zukunftsstrategie informiert werden.