Firma Thurn im Chemiepark Genthin am Ende

Genthin - „Die Thurn Contract Service GmbH ist leider auch von der vom Firmenverbund Thurn Germany verkündeten Betriebsstilllegung betroffen“, informiert Manfred Zander von der Kanzlei Runkel Rechtsanwälte, für die auch der zuständige Insolvenzverwalter Dr. Jens Schmidt arbeitet, auf Anfrage der Volksstimme. Es seien im Prinzip zwei Insolvenzverfahren, die im Juni eingeleitet worden seien, damals noch mit dem festen Vorsatz, die drei Standorte von Thurn in Neunkirchen-Seelscheid, Kerkrade in den Niederlanden und in Genthin durch in Gang gesetzte Investorenprozesse zu erhalten. Formal ist die Thurn Contract Service GmbH eine andere Firma als Thurn in Nordrhein-Westfalen.