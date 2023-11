Die Kader Wildererhütte schiebt eine Interessengemeinschaft von Unternehmen für den Genthiner Adventsmarkt am 16. Dezember an. Der Startschuss für eine Pfandflaschen-Aktion ist gefallen.

Event am 16. Dezember in Genthin

Kade/Genthin - Advent am Genthiner Rathaus - eine Interessengemeinschaft, zu der sich knapp ein Dutzend Unternehmen und weitere Unterstützer zusammengeschlossen haben, will am Sonnabend, 16. Dezember, mit einem Markt in Genthin auf die Weihnachtszeit einstimmen.