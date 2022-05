Firmen im Jerichower Land kämpfen mit langen Lieferzeiten

Genthin/Burg - Die Firmen kämpfen mit Lieferverzögerungen und steigenden Preisen. Dabei treten diese Probleme branchenübergreifend auf und sind auch nicht abhängig von der Größe. In der Objekteinrichtung & Ladenbau Ewert in Genthin ist es nicht so sehr der Rohstoff Holz, der Sorgen bereitet, sondern eher die Ausstattung. „Wir müssen uns damit auseinandersetzten, dass es etwa bestimmte Scharniere, bestimmte Schrauben oder Dekore derzeit schlichtweg nicht mehr gibt“, sagt Geschäftsführer Kai Franke.