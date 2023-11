Genthin - Die sogenannten Freiflächenfotovoltaikanlagen sind derzeit ein Diskussionsthema in ganz Deutschland. Während die einen hier die Zukunft der Energieversorgung sehen, befürchten die anderen eine Verschandlung der Umwelt und kaum Mehrwerte für die Gemeinden, da zumeist Investoren solche Anlagen errichten. Um eine angemessene Entscheidung treffen zu können, bedürfe es einer geregelten Grundlage, diese möchte die Stadt Genthin mit einem geänderten Flächennutzungsplan schaffen, der Flächen für Freiflächenphotovoltaik berücksichtigt.

Wie und ob diese von der Verwaltung bewerteten Flächen am Ende wirklich für Solarflächen genutzt werden, liege in den Händen des Stadtrates und in einer weiteren Betrachtung bei Empfehlungen von übergeordneten Behörden, so Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian.

Verwaltung hat kommunale Flächen fachlich bewertet

Die Verwaltung hat im neuen Flächennutzungsplan einige Bereiche für Solarflächen empfohlen, andere aus fachlicher Sicht verworfen. Während unter anderem 16 Hektar im Windpark Genthin, 20 Hektar in Mützel, nahe der Abfallanlage Karower Straße, 16 Hektar nördlich von Gladau sowie 16 Hektar in Tucheim-Nordwest von der Verwaltung als sinnvoll erachtet werden, wird das 94 Hektar umfassende Gebiet nördlich von Parchen, das eine Firma bereits für einen Solarpark ins Auge gefasst hat, als ungeeignet bewertet.

Dies hatte im Vorfeld für einiges Unverständnis gesorgt. Doch im Wirtschafts- und Umweltausschuss wurden die Ausarbeitungen der Verwaltung durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, aber dennoch wurde zu diesem Thema durchaus engagiert diskutiert.

Letztlich empfahl der Ausschuss, nach einem zuvor von Parchens Ortsbürgermeister Hubert Schwandt eingebrachtem Einwand, den neuen Flächennutzungsplan zunächst in den Ortschaften vorzustellen. Denn mehrere Orte, etwa Parchen, Gladau, Dretzel und auch Bereiche der Stadt Genthin, sind im Plan mit möglichen Flächen für Solaranlagen ausgewiesen.

Räte wollen akzeptable Lösungen finden

Ob die weiteren Gremien der Stadt diesem Vorschlag folgen, zeigt sich in den kommenden Wochen. Allerdings hatten Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher laut Stadtverwaltung keine Einwände, als ihnen die Konzeption im September vorgestellt worden sei.

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Alexander Otto (CDU), erklärt den Vorschlag seines Gremiums so: „Wir wollen beim Thema Solarflächen eine tragfähige Lösung finden, die für Wirtschaft, Umwelt und Unternehmen, aber vor allem für die Bevölkerung akzeptabel ist.“ Aus diesem Grund sei die öffentliche Vorstellung der Konzeption in den Ortschaftsräten auch eine Möglichkeit für die Bevölkerung, sich zu informieren oder Hinweise an die örtlichen Gremien zu geben.

Solarfirmen möchten bauen

Hintergrund der Überarbeitung der Pläne ist, dass die Stadt Genthin, wie Dagmar Turian es formuliert, wöchentlich mehrfach Anfragen von Unternehmen aus der Solarwirtschaft erhalte, die Anlagen auf Gemeindegebiet errichten möchten.

Um ein Genehmigungsverfahren durchführen zu können, müssten die Flächen im Nutzungsplan ausgewiesen werden. „Wir haben eine Konzeption mit fachlichen Hinweisen erstellt, die wir frei von wirtschaftlichen Interessen, möglichen Projekten oder Grundstücksinteressen neutral dargelegt haben“, erläuterte sie.

Rat und Verwaltung werden sich mit dem Nutzungsplan in den kommenden Wochen weiter beschäftigen, so am kommenden Montag, dem 13. November, ab 17 Uhr) im Bauausschuss und dann im Dezember im Genthiner Stadtrat.