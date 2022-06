Folk-Band Foyal überzeugt im Kloster Jerichow

Jerichow - Es war ein Nachmittag, der den Gästen in Erinnerung bleiben wird. Von der ersten Minute an verströmte die Magdeburger Band „Foyal“ in der Klosterkirche mit ihrer Weltmusik gute Stimmung und spielte selbst bei bester Laune. „Wir könnten uns vorstellen, ein- zweimal in Jerichow aufzutreten“, sagt Ulrike Baumbach, die mit Violinen-Spiel und Gesang den Kopf des Duos bildet.