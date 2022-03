Forstamt verzeichnet zahlreiche Schäden in Wäldern rund um Jerichow

Die Stürme der letzten Wochen und die Trockenheit in den Jahren zuvor setzten dem Wald in der Region zwischen Elbe, Havel und Stremme zu. Für die Entfernung des Schadholzes gebe es finanzielle Unterstützung, doch aktuell warnen die Forstämter auch in Jerichow, geschädigte Waldbereiche nicht zu betreten.

Jerichow - Die Stürme in der zeit vom 17. bis 20. Februar haben in den Wäldern des Elbe-Havel-Winkels erhebliche Schäden angerichtet, sagt Peter Sültmann, Forstamtsleiter im Betreuungsforstamt Elbe-Havel-Winkel (BFoA E-H-W), im Gespräch mit der Volksstimme. „Allein im Privat- und Kommunalwald sind Bäume in der Menge von 46 000 Festmeter geworfen oder gebrochen wurden“, so Sültmann weiter, „und da fehlen noch die Zahlen der Schäden im Landeswald.“