Das erste Adventswochenende war in der Region Genthin prall gefüllt mit Veranstaltungen. In Genthin leuchtete zum erstenmal die Weihnhnachtsbaumbeleuchtung auf dem Marktplatz.

Fotostrecke: So schön war das Weihnachtsleuchten und Adventsmärkte in der Region Genthin

Erster Advent in der Stadt und den Orten

Immer umringt von Kindern war der Weihnachtsmann auf dem beleuchteten Marktplatz in Genthin.

Genthin - Es ist weihnachtlich in der Region. In Genthin ist am ersten Adventswochenende erstmals die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Zuerst an den kleinen Bäumen auf dem Marktplatz, dann am Rathaus und zuletzt am diesjährigen Weihnachtsbaum.