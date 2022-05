Freude über schnelles Internet in Jerichow wird getrübt

Schnelles Internet in Jerichow? Gibt es. Doch die Freude darüber wird überschattet. Anfangs mussten Anschlusswillige mehrere Hundert Euro berappen, jetzt sind die schnellen Bits zum Nulltarif zu haben. Warum ist das so?

In Jerichow wurden die Leitungen für schnelles Internet verlegt.

Jerichow - Die Einwohner von Jerichow sind verärgert. Jedenfalls die Anwohner, die auf das Angebot der Telekom eingingen und mit dem Anbinden der Stadt an das Glasfasernetz, einen Hausanschluss durch den Konzern installieren ließen. Eine Vorgehensweise, die in letzter Zeit täglich in vielen Kommunen des Landes geschieht und doch gibt es Unmut bei den Jerichower Einwohnern.