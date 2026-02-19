weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Eis legt Schifffahrt im Jerichower Land lahm Frostfalle Elbe-Havel-Kanal – Schiffe stecken in Genthin fest

Seit Wochen steht der Elbe-Havel-Kanal still. Eisschollen haben den Verkehr zum Erliegen gebracht. Auch Schiffer Kai Oestermann liegt mit seiner „Europa“ in Genthin fest und wartet auf Tauwetter – und auf die Eisbrecher.

Von Mike Fleske 19.02.2026, 16:20
Schiffseigner Kai Oestermann und SET-Geschäftsführer Fabian Karbe auf der „Europa“ in Genthin.
Schiffseigner Kai Oestermann und SET-Geschäftsführer Fabian Karbe auf der „Europa“ in Genthin. Foto: Mike Fleske

Genthin - Der Winter hat das Jerichower Land fest im Griff. Der Elbe-Havel-Kanal spiegelt das Winterwetter: Dicke Schollen treiben auf dem Wasser, an Engstellen haben sie sich bis zu einem halben Meter hoch übereinandergeschoben.