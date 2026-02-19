Eis legt Schifffahrt im Jerichower Land lahm Frostfalle Elbe-Havel-Kanal – Schiffe stecken in Genthin fest

Seit Wochen steht der Elbe-Havel-Kanal still. Eisschollen haben den Verkehr zum Erliegen gebracht. Auch Schiffer Kai Oestermann liegt mit seiner „Europa“ in Genthin fest und wartet auf Tauwetter – und auf die Eisbrecher.