Frühere Bands aus dem Genthiner Raum treffen sich zum jährlichen Konzert

Am Feiertag wurde in Roßdorf ordentlich gefeiert: Frühere Band-Musiker aus der Region heizten dem Publikum ordentlich ein.

Roßdorf - Einst hießen sie „FF77“, „Vagos“ oder „Live-Combo“. In den 1970er und 80er Jahren spielten sie in der Region rund um Genthin, Jerichow oder Parey in Clubs und Kneipen, machten auch privat Musik auf Familienfeiern oder im Freundeskreis. Die Bands von damals gibt es längst nicht mehr, aber die Musiker treffen sich immer noch. Einmal im Jahr kommen die Bandmitglieder von einst für zwei, drei Tage zusammen, proben miteinander und geben zum Abschluss ein Konzert. Und dann lebt die Stimmung von damals wieder richtig auf - wie auch am Montagnachmittag im „Lehnshof“ in Roßdorf.