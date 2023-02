Früherer Genthiner organisiert Aktion am Bismarckturm bei Leipzig

Der aus Genthin stammende Stephan Weinholz ist Vorsitzender des Bismarckturm-Vereins in Lützschena

Genthin/Leipzig - Der aus Genthin stammende Stephan Weinholz ist heute Vorsitzender des Bismarckturm-Vereins in der Nähe von Leipzig. In dieser Woche hat er eine sogenannte Spendenaktion für eine Kulturmeile im Sommer gestartet. Er hoffe, dass sich vielleicht auch einige Menschen aus der Region Genthin an der Aktion beteiligen.