Frühling: Güsener Hobbygärtner geben Tipps

Von Hobbygärtnern für Hobbygärtner: Erika und Hans-Werner Tusch aus Güsen geben zu jeder Jahreszeiten interessante Tipps zur Gartenarbeit. Heute: „Der Garten im Frühling“ - was blüht schon und was ist zu tun?

Güsen - Der Winter ist schon einige Zeit vorbei und in den Frühling übergegangen. „Wann das ist, kann man mit Hilfe des phänologischen Kalenders sehen“, erklärt Hans-Werner Tusch. Der phänologische Kalender ist ein Gartenkalender. Der Beginn der phänologischen Jahreszeit wird von bestimmten Zeigerpflanzen angezeigt. Hans-Werner Tusch: „So beginnt zum Beispiel im Vorfrühling die Blüte der Kornelkirsche. Auch die Schlehe blüht im Vorfrühling.“ Doch welche Arbeiten stehen zu dieser Jahreszeit im Garten an, was gilt es zu beachten?