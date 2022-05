Für das Genthiner Waschmittelmuseum muss ein neuer Standort gefunden werden

Genthin - Wieder einmal ist die Zukunft des vermutlich einzigen Waschmittelmuseums in Deutschland ungewiss. In der Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses steht am Dienstagabend eine Informationsvorlage der Stadt Genthin zur Debatte, in der steht, dass es „fraglich ist, wie es mit der Einrichtung 'Waschmittelmuseum' weitergehe.

Anlass dafür ist ein Schreiben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH (SWG) vom 20. Dezember 2021, in dem signalisiert wird, dass die Verträge zum Betrieb und zur Organisation des Museums zum 31. Dezember 2021 auslaufen. Im Prinzip hatte die SWG bis dahin die Betriebskosten getragen. Bis zum 30. September 2022 will die SWG das auch noch einmal tun, aber danach sei Schluss.

Anbau am Kreismuseum?

Für den Freundeskreis ist klar: Wenn es eine Zukunft für das Museum geben solle, könne es aus jetziger Sicht nur mit Unterstützung öffentlicher Mittel und in einem anderen Gebäude sein, das fußläufig im Stadtbereich erreichbar sei. Denkbar wäre für die zumeist alten Henkelianer, dass es einen Anbau in Richtung Gleis mit Treppenaufgang und Aufzug an das Kreismuseum geben könnte. Durch Umorganisierung der Ausstellung könnte Platz für die Exponate des Waschmittelmuseums erschlossen werden. Die Ausschussmitglieder sprechen sich klar für einen Erhalt des Genthiner Alleinstellungsmerkmales in der bundesdeutschen Museumslandschaft aus. Sie beschließen auf Antrag von Gabriele Herrmann (Linke) einstimmig einen Auftrag an Bürgermeister Matthias Günther (parteilos). Er solle „federführend“ bis spätestens Ende März eine Zusammenkunft mit allen Beteiligten - Freundeskreis, Stadträte, QSG, Inprotec, Kreismuseum - einberufen und dort erste Möglichkeiten besprechen, wie es weitergehen könnte. Denn eines sei klar: am bisherigen Standort ginge es nicht mehr. In der Aprilsitzung des Ausschusses solle Günther Bericht darüber erstatten.

„Das ist für mich neu“, sagt der Bürgermeister gegenüber der Volksstimme nach der Sitzung vor dem Sitzungssaal. Er meint damit die Ankündigung, dass der jetzige Museumsstandort nicht zu halten sei. Er spricht darüber, dass die Stadtverwaltung daran arbeite, das Bahnhofsgebäude zu erwerben, um daraus ein Haus für Vereinsarbeit zu machen. Könnte dort auch das Waschmittelmuseum seinen neuen Platz finden? Ausschließen wolle er das nicht, aber auch keine falschen Hoffnungen wecken.

1996 anlässlich der 75. Wiederkehr der Grundsteinlegung für ein Waschmittelwerk im ehemaligen Badehaus als Henkel-Museum eingerichtet, war der Fortbestand des Museums das erste Mal offen, als sich Henkel 2009/2010 aus Genthin zurückzog.

Freundeskreis findet keinen Nachwuchs

Auch als die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft mbH (QSG) das Museum mit Vertrag von Henkel übernahm und der Freundeskreis Waschmittelmuseum die Betreuung, waren die hohen Kosten immer wieder Thema. Seit 2016 stehe, so Elke Loth und Christa Wolf vom Freundeskreis in einem Papier, das an Besucher gerichtet ist, immer wieder die mögliche Schließung im Raum. Im Winter 2018/2019 war dann tatsächlich geschlossen - die Heizung kaputt, die Kosten ein nicht zu lösender Streitpunkt.

Die ehemaligen Henkelianer kämpften im Februar 2019 mit einer Petition um den Fortbestand des Museums. Die Inprotec AG, der das Gebäude gehört, stellte es kostenlos für den Museumsbetrieb zur Verfügung. Die SWG trug die Betriebskosten, erledigte Reparaturen, mähte die Grünflächen. Der Freundeskreis übernahm Führungen, reinigte, pflegte die Rabatten - ehrenamtlich. Die erzielten Erlöse durch Eintrittsgelder gingen für die Fensterreinigung an eine Firma, wurden für kleinere Anschaffungen verwendet, deckten auch den Beitrag zum Museumsverband ab. Nur seien jetzt alle Mitarbeiter über 70 und Nachwuchs nicht in Sicht. Auch deshalb sei eine Übernahme durch die öffentliche Hand das Beste für den Fortbestand des Waschmittelmuseums.