Pfingstturnier in der Klosterstadt: 20 Mannschaften aus der Altmark, dem Havelland und Jerichower Land kämpfen um den Titel. Bergzower und Genthiner Borussen stehen auf der Siegertreppe.

Fußball-Europa zu Gast in Jerichow

Turnier an Pfingsten

Jerichow. - In Jerichow war am Wochenende ganz Europa zu Gast. Flaggen von europäischen Fußballnationen entlang der Ortsdurchfahrt gaben schon Tage zuvor einen Vorgeschmack davon, dass die jüngsten Kicker von Lok Jerichow, die E- und die F-Jugend, den Großen ihres Sports nacheifern und eine Europameisterschaft austragen werden. „Wir wagen mit diesem Pfingstturnier einfach einen Neuanfang“, sagte Steven Biermann, und erinnerte damit an die jährlich ausgetragenen Kids-WM, die mit Corona ein Ende fanden.