Die Kleingartenexperten Peter Schulz und Helmut Franz wissen, was in dieser Jahreszeit auf den Parzellen zu tun ist.

Genthin l Helmut Franz hat die Stämmchen seiner Obstbäume mit Kalk geweißt. „Das macht heute kaum noch jemand“, wundert sich der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes der Gartenfreunde Genthin und Umgebung e. V. im Gespräch mit der Volksstimme. Dabei sei das Kalken nicht nur ein gutes Mittel, um ein Aufplatzen der Rinde an Stamm und dicken Ästen zu verhindern, wenn der Frost doch noch einmal eindringen sollte, sondern auch ein guter Schutz vor Schimmel- und Schädlingsbefall.



Werner Schulz werkelt mit viel Erfahrung

Helmut Franz hat jetzt richtig viel Zeit für seine Parzelle. Gerade in Pension gegangen, kann er nun ohne auf die Uhr zu gucken, die Beete bestellen, alte Obstbaumsorten kultivieren oder Zichorie als Kaninchenfutter ziehen. Von „Opa Hase“, wie ihn sein Enkelkind nennt, bekommen die Stallhasen das natürlichste Futter, was es geben kann. Werner Schulz werkelt im Garten mit viel Erfahrung. Peter Schulz, der erste Vorsitzende des Stadtverbandes, ist froh über solch einen Stellvertreter, denn er selbst ist berufstätig und zum anderen kann er die Parzelle von Helmut Franz jedem Interessenten als Vorzeigeobjekt präsentieren: Sie ist einfach vorbildlich in Schuss.



Dabei hat Peter Schulz für seine Parzelle ebenfalls die beste Unterstützung, die er sich wünschen kann. Er hat den Garten seines Vaters Werner übernommen und der ist mit seinen 82 Jahren so rüstig, dass er mit seiner jahrzehntelangen Kleingartenerfahrung weiterhin noch viel selbst tun kann. Jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht, hat er schon viel vorbereitet für die neue Saison.



Zum Beispiel die Bäume und Sträucher ausgelichtet und beschnitten. Denn das ist nur bis Ende Februar überhaupt erlaubt. Danach ist es deshalb tabu, weil nun die Vögel wieder im Geäst ihre Nester bauen und dabei natürlich nicht gestört werden sollen und dürfen. Jetzt im März sei aber eine gute Zeit, um zum Beispiel den Rasen zu kultivieren. Mit einem Vertikutierer genannten Gerät ritzt wird dabei die Grasnarbe angeritzt. So werden Moosbewuchs und Mulch entfernt. Gleichzeitig wird damit auch die Belüftung des Bodens gefördert. Ganz wichtig: der Rasen sollte dafür richtig trocken sein. Tomaten in Eierkartons vorziehenMit einem „Unkraut wächst immer“ will Werner Schulz sagen, dass es eigentlich keine Jahreszeit gibt, in der es sich nicht lohnen würde, im Garten zu werkeln, mal abgesehen von strengem Frost. Auch zum Aufräumen gäbe es in und um die Laube herum immer etwas. Jetzt aber könne man die Rosen zurückschneiden und es sei auch eine gute Zeit, um Beete abzustecken und sich zu überlegen, was man pflanzen und säen möchte.



Tomatenpflanzen vorziehen

Auch Tomaten, so Helmut Franz, könnte jetzt gut vorgezogen werden. Dafür schneidet man herkömmliche Eierpackungen längs auf, legt die Hälften zur Verdopplung übereinander, füllt die Vertiefungen für die Eier mit Anzuchterde und sät darin aus. So müsse man später nicht mit Plastiktöpfchen hantieren, denn die kleinen Pflänzchen können dann einfach samt Behältnis in die Erde gebracht werden, wenn es denn warum genug dafür ist. Denn Tomatenpflanzen, weiß jeder passionierte Kleingärtner, mögen keine Kälte.



Jetzt, wo die Gärtnereien und Gartenfachmärkte wieder öffnen dürfen, so Peter Schulz, könnten Kleingärtner sich auch damit befassen, welche Blumen und Gemüsesorten in dieser Saison sprießen sollen. Helmut Franz denkt schon an seine zwei Reihen Spargel, während es bei Peter und Werner Schulz das „Übliche“ sei: Kartoffeln, Gurken, Möhren, Stachel- und Brombeeren. Und Weintrauben! Die gedeihen sowohl bei Schulzes im Garten als auch bei Helmut Franz. Letzterer hat von roten Trauben im vergangenen Jahr Gelee gemacht: „Ein Gedicht!“ Wissen übers Internet und LehrgängeDass in den Kleingartenanlagen ab und an auch mal ein Hahnkrähen und Hühnergackern zu hören ist, ist für Peter Schulz normal. Kleintierhaltung in überschaubaren Größenordnungen sei erlaubt. Es komme auch auf die Nachbarn an, wenn die sich an Kikeriki und Gegacker stören, könne es schon zu Problemen kommen.



Fachvorträge und Lehrgänge

Während Helmut Franz sich alles Gartenfachwissen über das Internet erarbeitet, gäbe es, so der Vorsitzende, aber auch die Möglichkeit, sich in Fachvorträgen und kleinen Lehrgänge das nötige Wissen anzueignen. Dafür sei Peter Staats da, der Fachberater des Stadtverbandes. Gerade für junge Leute, die neu anfangen mit dem Kleingärtnern sei das eine gute Möglichkeit, sich hier weiterzubilden, um den eigenen Garten gut in Schuss halten zu können.



Gut in Form halten sich die Peter und Werner Schulz und Helmut Franz ihrerseits dadurch, dass sie mit dem Fahrrad in ihre Gärten fahren. Nur wenn etwas Sperriges zu transportieren sei, nehme er, so erklärt Helmut Franz, das Auto. „In den Garten läuft man oder nimmt das Rad“, kommentiert Werner Schulz brummelnd. Peter Schulz schätzt im Übrigen das Kleingärtnern in der Anlage auch deswegen, weil sich hier Gleichgesinnte treffen und beim Plausch über den Gartenzaun miteinander austauschen könnten.