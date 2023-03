Auf den Spuren von „Effi Briest“ Gäste aus der Schweiz im Zerbener Schloss

Rund 50 Schweizerinnen und Schweizer haben jetzt dem Schloss Zerben einen Besuch abgestattet. Sie stammen alle aus der deutschsprachigen Schweiz und waren auf einer Neun-Tage-Reise in Deutschland. In diesem Rahmen machten sie auch Station in Zerben.