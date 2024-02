In der Innenstadt Genthins wird eine Institution unter den Geschäften fortgeführt. Allerdings müssen sich die Kunden auch an einige Neuerungen gewöhnen.

Bäckerei Rhodmann zieht in früheres Café Sprung in Genthin - mit neuem Namen und Betreiber

Genthin - Neustart für ein Café in der Genthiner Innenstadt. In der Brandenburger Straße hat ab heute die Bäckerei & Konditorei Rhodmann geöffnet. Damit endet nach einem halben Jahr der Leerstand des vorherigen Café Sprung. Mit der Neueröffnung ändert sich aber einiges. Auch beim bisherigen Standort der „Bäckerei Rohde“.

Den bekannten Namen der Bäckerei, die bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren von Ulrich Rohde betrieben wurde, gibt es ab sofort nicht mehr. Auch ist das Bäckereigeschäft in der Genthiner Bahnhofstraße Geschichte.

„Wir sind in das frühere Café Sprung umgezogen und haben mit dem Umzug den Namen geändert“, sagt Betreiber und Namensgeber Philipp Rhodmann. Er sehe sich aber weiterhin in der Tradition des Backhandwerkes, das Ulrich Rohde viele Jahre in seinem Betrieb verkörpert habe.

Die Tradition ist Rhodmann wichtig. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen treffen und etwas gönnen können.“ So gäbe es ein großes Kaffeespezialitäten- Kuchen- und Tortenangebot. „Natürlich auch ein Brot- und Brötchensortiment zum mitnehmen“, so Rhodmann. Er wolle mit dem Standort an große Bäckereizeiten in Genthin anknüpfen.

Das Cafè Behrens in Genthin im Jahr 1938. Foto: Stadtarchiv Genthin

Denn schließlich hat das Gebäude eine bedeutende Geschichte. Immerhin gibt es in der Brandenburger Straße seit 185 Jahren frisch Gebackenes nach handwerklicher Art. Einer der Söhne der hoch angesehenen Familie Behrens - Ernst Friedrich - begründete einst in Genthin eine Bäckerei. Die Namen wechselten, mal Stadtcafè, mal das Café B, vor wenigen Jahren zog Cafè Sprung ein, schloss aber im Herbst 2023.

Das Cafè Sprung am Marktplatz in Genthin hat im Herbst 2023 seine Pforten geschlossen. Foto: Susanne Christmann

Standorte in Genthin und Jerichow bleiben bestehen

Rhodmann bleibt zudem seinen anderen Standorten treu. Auch die Bäckerei Jerichow in Jerichow wird es weiter geben. Sein Café im Ärztehaus in Genthin solle um eine Mittagskarte mit wechselnden Gerichten erweitert werden. „Dort halten wir aber an den Öffnungszeiten bis zum frühen Nachmittag fest“, sagt er. Die Zahl der Gäste reiche für einen ausgedehnten Betrieb nicht aus. Aus diesem Grund habe er sich mit dem Betreiber des Ärztehauses darauf geeinigt, keinen Außenbetrieb anzubieten.

Dafür würde er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern mit großem Schwung an die neuen Aufgaben gehen. Und damit trotzt das Team einem allgemeinen Trend. Seit zehn Jahren sinkt die Zahl der Bäckereien in Sachsen-Anhalt kontinuierlich. Waren es 2012 noch 359 in Sachsen-Anhalt, sind es mittlerweile mehr als 100 weniger. Andreas Dieckmann, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, sah gegenüber der Volksstimme kürzlich verschiedene Einflüsse dafür ursächlich.

Großes Interesse der Einwohner Genthins an Neueröffnung von Café

Zum einen die zahlreichen viele Großbäckereien, die den kleinen Betrieben zusetzen, auch würde jeder Discounter Backwaren anbieten. Beim Preiskampf gerieten traditionelle Bäckereien schnell ins Hintertreffen. „Die Niedrigpreise der Supermärkte können sie nicht mitgehen“, sagt Dieckmann. Ketten könnten außerdem die gestiegenen Kosten bei der Energie besser kompensieren.

Rhodmann sieht sich gut gewappnet im Preiskampf: „Wir verzeichnen bereits jetzt ein großes Interesse.“ Denn während das Geschäft in der vergangenen Woche eingeräumt wurde, klappte bereits mehrfach die Eingangstür und Kunden kamen herein. Noch habe man diese vertrösten müssen, nun geht es wieder los.