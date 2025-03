Vereinsmitglieder aus Roßdorf laden Mitte Juni zum 33. Mal in ihr Dorf ein, um gemeinsam die spannenden Rennen auf dem Kanal zu verfolgen und mit den Gästen der Veranstaltung einen unvergesslichen Tag zu verbringen.

Gaudi in der 33. Auflage: Im Brühtrog auf dem Altkanal in Roßdorf paddeln

Spektakel startet am 14 Juni

Brütrogpaddel wird seit mehr als 30 Jahren in Roßdorf zwischen Jerichow und Genthin gelebt und gefeiert.

Roßdorf - „Brühtrog-Kipp“ wird es auch in diesem Jahr Mitte Juni wieder in Roßdorf heißen. Die Mitglieder des organisierenden Vereins stecken bereits mitten in den Vorbereitungen und freuen sich schon heute auf die 33. Auflage dieses nassen Spektakels.