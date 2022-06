Gebanntes Warten in Datteln und Genthin auf den Urteilsspruch

Wie geht es rechtlich mit dem Kohlekraftwerk „Datteln 4“ in Genthins Partnerstadt weiter? Gerichtsentscheidung wird Ende der Woche erwartet.

Seit 2020 ist das Kohlekraftwerk "Datteln 4" in Betrieb.

Datteln/Genthin - In Genthins Partnerstadt Datteln in Nordrhein-Westfalen warten in dieser Woche viele Menschen gebannt auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster zum umstrittenen Kohlekraftwerkes „Datteln 4“. Konkret verhandelt das Gericht über Klagen von Dattelns Nachbarstadt Waltrop, der Umweltschutzorganisation BUND NRW sowie von vier Privatpersonen gegen den neuen Bebauungsplan.