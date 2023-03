Es ist grausames Unrecht an Frauen und Mädchen begangen worden und wird es bis heute. Die Gedenkveranstaltung in Genthin Wald rückt das in den Mittelpunkt.

Gedenkveranstaltung am Mahnmal in Genthin-Wald

Blumengebinde werden zum Gedenken an die Frauen und Mädchen iniedergelegt, die in Genthin-Wald unter unmenschlichen Bedingungen für die Rüstung arbeiten mussten.

Genthin - Verbrechen an Frauen und Mädchen werden bis heute begangen. Daran erinnerte Genthins Bürgermeister Matthias Günther am Internationalen Frauentag bei einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal des ehemaligen KZ-Außenlagers in Genthin-Wald.