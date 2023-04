In Roßdorf bei Genthin ist ein Fall von Geflügelpest aufgetreten. Der Landkreis Jerichower Land hat eine Sperr- und Überwachungszone festgelegt.

Roßdorf/Genthin - Wie die Kreisverwaltung Jerichower Land mitteilt, wurde in Roßdorf in einem Hausgeflügelbestand am 14. April der Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) amtlich festgestellt.